Jača zima, osetnije zagađenje: Vazduh danas u Beogradu, ali i drugim delovima zemlje, štetan po zdravlje

Povećano zagađenje vazduha – to je ono što nastupa u Srbiji nakon dolaska zime, samim tim i nezaobilazna veća opasnost po zdravlje građana. Uzimajući to u obzir, od jutros se stanovnici Beograda, ali i drugih mesta širom zemlje, nalaze u ranjivoj poziciji dok su na otvorenom.

Prema merenjima sajta IQAir, srpska prestonica u ovom trenutku zauzima 24 mesta na listi najzagađenijh gradova na svetu sa indeksom od 103 – za ukupno 3 indeksna poena više od broja za koji se smatra da je vazduh zagađen. Naime, na sajtu se trenutni vazduh u Beogradu, prema američkom Indeksu kvaliteta vazduha, karakteriše kao nezdrav za osetljive grupe. Međutim, jutros je u nekim beogradskim naseljima ta cifra prelazila i broj od čak 170. S druge strane, domaći