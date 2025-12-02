Počela obustava rada postrojenja u Rafineriji nafte Pančevo

U Rafineriji nafte Pančevo danas je počela obustava rada proizvodnih postrojenja usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji NIS.

Obustava rada procesnih postrojenja odvija se po principu koji se primenjuje kada je reč o planskim remontima i izvodi se u skladu sa zakonima Republike Srbije, internim pravilima kompanije i najstrožijim ekološkim standardima i pravilima bezbednosti i zdravlja na radu, objavljeno je na sajtu NIS-a. Dodaju da su aktivnosti u Rafineriji nafte Pančevo tokom procesa obustave rada postrojenja organizovane na taj način da rafinerijska postrojenja budu spremna za start