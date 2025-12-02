Vučić: Mi u Africi ne vidimo samo partnere, već i bratske i prijateljske narode

N1 Info pre 41 minuta  |  Beta
Vučić: Mi u Africi ne vidimo samo partnere, već i bratske i prijateljske narode
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Beogradu na konferenciji "Srbija - Afrika 2025: Dostojanstvo" da se "nada dubokom i dugoročnom jedinstvu naroda Afrike i Srbije". "Mi u Africi ne vidimo samo partnere, već i bratske i prijateljske narode, sa kojima delimo istoriju, ali i budućnost", rekao je Vučić i dodao da su odnosi Srbije i afričkih zemalja utkani u zajedničku borbu za slobodu i pravdu i danas se grade na dugoj tradiciji poverenja, ravnopravnosti i
