Vučić: „Afrika nije samo partner, već bratski narod“

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić: „Afrika nije samo partner, već bratski narod“
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu na konferenciji „Srbija – Afrika 2025: Dostojanstvo“ da se „nada dubokom i dugoročnom jedinstvu naroda Afrike i Srbije“. „Mi u Africi ne vidimo samo partnere, već i bratske i prijateljske narode, sa kojima delimo istoriju, ali i budućnost“, rekao je Vučić i dodao da su odnosi Srbije i afričkih zemalja utkani u zajedničku borbu za slobodu i pravdu i danas se grade na dugoj tradiciji poverenja,
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Vučić se nada jedinstvu naroda Afrike i Srbije

Vučić se nada jedinstvu naroda Afrike i Srbije

Vesti online pre 59 minuta
Vučić: Nadam se dubokom i dugoročnom jedinstvu naroda Afrike i Srbije

Vučić: Nadam se dubokom i dugoročnom jedinstvu naroda Afrike i Srbije

Novi magazin pre 1 sat
Vučić: Mi u Africi ne vidimo samo partnere, već i bratske i prijateljske narode

Vučić: Mi u Africi ne vidimo samo partnere, već i bratske i prijateljske narode

N1 Info pre 2 sata
Konferencija "Srbija - Afrika 2025: Dostojanstvo" Vučić: Nadam se dubokom i dugoročnom jedinstvu naroda

Konferencija "Srbija - Afrika 2025: Dostojanstvo" Vučić: Nadam se dubokom i dugoročnom jedinstvu naroda

RTV pre 2 sata
Vučić: Nadam se dubokom i dugoročnom jedinstvu naroda Afrike i Srbije

Vučić: Nadam se dubokom i dugoročnom jedinstvu naroda Afrike i Srbije

Danas pre 1 sat
"Uvek smo u prošlosti mi manji bili žrtve velikih" Počela konferencija "Srbija - Afrika 2025: Dostojanstvo" - Vučić: Mi moramo…

"Uvek smo u prošlosti mi manji bili žrtve velikih" Počela konferencija "Srbija - Afrika 2025: Dostojanstvo" - Vučić: Mi moramo zajednički da radimo i čuvamo međunarodno pravo (video)

Blic pre 2 sata
Vučić: Nadam se dubokom i dugoročnom jedinstvu naroda Srbije i Afrike

Vučić: Nadam se dubokom i dugoročnom jedinstvu naroda Srbije i Afrike

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeAfrika

Politika, najnovije vesti »

Studenti Filozofskog fakulteta: Alanović je prvi dekan u istoriji koji je na svoje studente poslao policiju

Studenti Filozofskog fakulteta: Alanović je prvi dekan u istoriji koji je na svoje studente poslao policiju

N1 Info pre 8 minuta
Vujić u Skupštini Srbije: Izmenama zakona se unapređuje položaj državnih službenika

Vujić u Skupštini Srbije: Izmenama zakona se unapređuje položaj državnih službenika

RTV pre 19 minuta
"Uključujući i taktičke nuklearke" Vučić: Bude li preventivnih udara na Rusiju, uopšte ne bih bio iznenađen neuporedivo žešćim…

"Uključujući i taktičke nuklearke" Vučić: Bude li preventivnih udara na Rusiju, uopšte ne bih bio iznenađen neuporedivo žešćim odgovorom (video)

Blic pre 24 minuta
Ministar pravde: Izmene Zakona o državnim službenicima treba da privuku mlade

Ministar pravde: Izmene Zakona o državnim službenicima treba da privuku mlade

Danas pre 14 minuta
Vujić: Izmenama zakona se unapređuje položaj državnih službenika

Vujić: Izmenama zakona se unapređuje položaj državnih službenika

NIN pre 4 minuta