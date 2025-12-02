Vučić: „Afrika nije samo partner, već bratski narod“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu na konferenciji „Srbija – Afrika 2025: Dostojanstvo“ da se „nada dubokom i dugoročnom jedinstvu naroda Afrike i Srbije“. „Mi u Africi ne vidimo samo partnere, već i bratske i prijateljske narode, sa kojima delimo istoriju, ali i budućnost“, rekao je Vučić i dodao da su odnosi Srbije i afričkih zemalja utkani u zajedničku borbu za slobodu i pravdu i danas se grade na dugoj tradiciji poverenja,