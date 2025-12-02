Čadež: PKS osnovala Srbiju Export za bržu i efikasniju saradnju sa Afrikom

Beta pre 21 minuta

Predsednik privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež izjavio je da je PKS formirala posebnu kompaniju "Srbija Eksport" kako bi olakšala ekonomsku saradnju afričkih zemalja sa Srbijom.

"Mi smo osnovali 'Srbija Eksport', platformu za trgovinu i zajedničke projekte sa afričkom privredom, koja funkcioniše po sistemu velikih spoljnotrgovinskih kompanija. Preko ove platforme možemo da realizujemo zajedničke projekte sa afričkom privredom, da pružimo podršku srpskim i afričkim biznisima i da realizujemo uvozno-izvozne poslove, investicije i transfer znanja", rekao je Čadež učesnicima druge konferencije "Srbija - Afrika 2025: Dostojanstvo" u organizaciji Bezbednosno-informativne agencije (BIA), saopštila je PKS.

On je naveo da je već kreiran specijalni katalog sa profilima više od 50 kompanija iz Srbije iz različitih industrija koje su zainteresovane da sarađuju sa kompanijama iz Afrike.

Istakao je da osnivanjem "Srbija Eksport", kompanije dobijaju jednu tačku kontakta u svim fazama realizacije projekta, institucionalne garancije i podršku za lakše međusobno poslovanje i rešavanje svakodnevnih izazova.

"Mnoge od ovih domaćih kompanija već su prisutne na afričkom tržištu i one su zainteresovane ne samo za izovoz na nova tržišta Afrike, već i za investicije i zajedničke projekte sa partnerima sa afričkog kontinenta", kazao je Čadež.

Iz PKS su podsetili da je trgovinska razmena Srbije sa afričkim zemljama u 2024. godini iznosila 1,3 milijarde dolara i da ima velike mogućnosti za rast.

Srbija želi i da postane logističko i proizvodno čvorište afričkim kompanijama na njihovom putu ka evropskom tržištu, saopštila je PKS.

(Beta, 02.12.2025)

Ključne reči

AfrikaMarko ČadežPrivredna komora Srbije

