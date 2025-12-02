Putin i Vitkof razgovarali skoro pet sati, u delegaciji i Džared Kušner

Nova pre 10 minuta  |  Autor: Fonet
Putin i Vitkof razgovarali skoro pet sati, u delegaciji i Džared Kušner

Sastanak predsednika Rusije Vladimira Putina sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom posvećen rešavanju ukrajinske završen je posle skoro pet sati, objavio je Tass.

Pored Putina, u ruskoj delegaciji su bili njegov pomoćnik Jurij Ušakov i specijalni predstavnik za ekonomsku saradnju sa stranim državama Kiril Dmitrijev. U američkoj delegaciji su bili Vitkof i zet američkog predsednika, investitor Džared Kušner. Za sada se niko od prisutnih na sastanku nije obradio medijima. ***
