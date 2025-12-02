PIO fond: Uvećana naknada pogrebnih troškova

Stav.life pre 3 sata  |  Tanjug
PIO fond: Uvećana naknada pogrebnih troškova

Republički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštio je danas da su od 1. decembra povećane penzije, kao i ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i naknade koje isplaćuje Fond za 12,2 odsto.

Po tom osnovu je uvećana i naknada pogrebnih troškova na koju ima pravo lice koje je, u slučaju smrti korisnika penzije, snosilo troškove sahrane. Kako se navodi po osnovu smrti korisnika preminulih od 1. decembra 2025. i tokom 2026. godine, naknada pogrebnih troškova iznosi 85.686 dinara za sve kategorije korisnika penzija, bez obzira da li je preminuli korisnik iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti ili poljoprivrednik, kao i nezavisno od vrste penzije
