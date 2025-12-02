Od decembra uvećane i sve naknade PIO fonda za 12,2 odsto

NIN pre 9 sati  |  FoNet
Od decembra uvećane i sve naknade PIO fonda za 12,2 odsto

Od 1. decembra penzije su povećane za 12,2 odsto, a u istom procentu su povećana ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i naknade koje isplaćuje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja, saopšteno je danas.

Po tom osnovu je uvećana i naknada pogrebnih troškova na koju ima pravo lice koje je, u slučaju smrti korisnika penzije, snosilo troškove sahrane, navodi u saopštenju Fond PIO. Po osnovu smrti korisnika preminulih od 1. decembra 2025. i tokom 2026. godine, naknada pogrebnih troškova iznosi 85.686,00 dinara za sve kategorije korisnika penzija, bez obzira da li je preminuli korisnik iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti ili poljoprivrednik, kao i nezavisno
