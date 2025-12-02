Sve naknade PIO fonda rastu isto kao i penzije - za 12,2 odsto

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Sve naknade PIO fonda rastu isto kao i penzije - za 12,2 odsto

Republički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije saopštio je danas da su od 1. decembra povećane penzije, kao i ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i naknade koje isplaćuje Fond za 12,2 odsto.

Naknada pogrebnih troškova na koju ima pravo lice koje je, u slučaju smrti korisnika penzije, snosilo troškove sahrane, povećana je na 85.686 dinara za sve kategorije korisnika penzija. Osnov za isplatu naknade je original računa o plaćenim troškovima sahrane, koje Fondu dostavlja lice koje je snosilo troškove sahrane. Zahtev za pogrebne troškove se podnosi filijali Fonda koja je obavljala isplatu penzije preminulom korisniku.
