Uvećana pomoć države za sahrane

Vesti online pre 3 sata  |  Telegraf.rs, Vesti online (J.
Uvećana pomoć države za sahrane

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) saopštio je da je, pored redovnog povećanja penzija od 12,2 odsto koje je stupilo na snagu 1. decembra 2025. godine, u istom procentu došlo i do rasta ostalih prava i naknada koje Fond isplaćuje. Republički fond za PIO je podsetio i na proceduru za ostvarivanje prava na naknadu:

Ova korekcija direktno utiče i na naknadu pogrebnih troškova na koju pravo ima lice koje je snosilo troškove sahrane preminulog korisnika penzije. Prema novim iznosima, pomoć države prilikom sahrane, koja se odnosi na korisnike preminule od 1. decembra 2025. i tokom cele 2026. godine, iznosiće 85.686,00 dinara. Ono što je važno istaći jeste da je ovaj iznos jedinstven za sve korisnike, bez obzira na kategoriju osiguranja kojoj je preminuli pripadao (zaposleni,
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Od decembra uvećane i sve naknade PIO fonda za 12,2 odsto

Od decembra uvećane i sve naknade PIO fonda za 12,2 odsto

Pressek pre 1 sat
Isplata penzija počinje danas: Pogledajte raspored za sve kategorije

Isplata penzija počinje danas: Pogledajte raspored za sve kategorije

InfoKG pre 3 sata
Sve naknade koje isplaćuje PIO fond uvećane koliko i penzije, za 12,2 odsto

Sve naknade koje isplaćuje PIO fond uvećane koliko i penzije, za 12,2 odsto

Danas pre 4 sati
PIO fond: Uvećana naknada pogrebnih troškova

PIO fond: Uvećana naknada pogrebnih troškova

Stav.life pre 4 sati
Od decembra uvećane i sve naknade PIO fonda za 12,2 odsto

Od decembra uvećane i sve naknade PIO fonda za 12,2 odsto

NIN pre 4 sati
PIO Fond uvećao naknadu za pogrebne troškove

PIO Fond uvećao naknadu za pogrebne troškove

Moj Novi Sad pre 4 sati
Sve naknade koje isplaćuje PIO fond uvećane koliko i penzije, za 12,2 odsto

Sve naknade koje isplaćuje PIO fond uvećane koliko i penzije, za 12,2 odsto

Biznis.rs pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Osiguranjesrbijavestiekonomijapio fondSahrana

Ekonomija, najnovije vesti »

Tužilaštvo u Kragujevcu: Formiran predmet u vezi obrušavanja zidova i dela puta kod Centra izvrsnosti

Tužilaštvo u Kragujevcu: Formiran predmet u vezi obrušavanja zidova i dela puta kod Centra izvrsnosti

N1 Info pre 32 minuta
Press: Nacionalizacija NIS-a ugrozila bi gasni aranžman, što Rusi vešto koriste kao metodu ucene

Press: Nacionalizacija NIS-a ugrozila bi gasni aranžman, što Rusi vešto koriste kao metodu ucene

N1 Info pre 47 minuta
Ratel dodelio dozvole za korišćenje 5G Telekomu, Jetelu i A1 Srbija

Ratel dodelio dozvole za korišćenje 5G Telekomu, Jetelu i A1 Srbija

Nova ekonomija pre 37 minuta
Formiran predmet u vezi sa obrušavanjem puta kod Centra izvrsnosti, saopštilo Tužilaštvo u Kragujevcu

Formiran predmet u vezi sa obrušavanjem puta kod Centra izvrsnosti, saopštilo Tužilaštvo u Kragujevcu

Nova ekonomija pre 8 minuta
Da li je NIS pred stečajem: Banke najavile obustavu platnog prometa, a evo šta to znači

Da li je NIS pred stečajem: Banke najavile obustavu platnog prometa, a evo šta to znači

Nova ekonomija pre 2 minuta