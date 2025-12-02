Uvećana pomoć države za sahrane

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) saopštio je da je, pored redovnog povećanja penzija od 12,2 odsto koje je stupilo na snagu 1. decembra 2025. godine, u istom procentu došlo i do rasta ostalih prava i naknada koje Fond isplaćuje. Republički fond za PIO je podsetio i na proceduru za ostvarivanje prava na naknadu:

Ova korekcija direktno utiče i na naknadu pogrebnih troškova na koju pravo ima lice koje je snosilo troškove sahrane preminulog korisnika penzije. Prema novim iznosima, pomoć države prilikom sahrane, koja se odnosi na korisnike preminule od 1. decembra 2025. i tokom cele 2026. godine, iznosiće 85.686,00 dinara. Ono što je važno istaći jeste da je ovaj iznos jedinstven za sve korisnike, bez obzira na kategoriju osiguranja kojoj je preminuli pripadao (zaposleni,