Vukašin Jovanović: Predstava "Život provincijskog plejboja..." je velika i retka koprodukcija

Gost nove epizode video - serijala "Tanjug Reflektor” bio je glumac Vukašin Jovanović, koji je govorio o predstavi "Život provincijskog plejboja posle Drugog svetskog rata”, čija premijera večeras očekuje beogradsku publiku u Beogradskom dramskom pozorištu.

Jovanović je podsetio da je predstava već igrana u regionu i naveo da je reč o žanru koji reditelj Ivan Penović definiše kao "ludizam”, odnosno kombinaciju improvizacije na sceni i komedije del arte. Prema njegovim rečima, tekst Dušana Jovanovića, napisan kao komedija del arte, postavljen je u savremeni pozorišni okvir 21. veka. "Predstava je realizovana kroz veliku i retku koprodukciju na ovim prostorima, što se već pokazalo kao odličan produkcijski potez. Ona je