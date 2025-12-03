NATO ministri na hitnom sastanku Saveznici se okupljaju danas u Briselu

Alo pre 21 minuta
NATO ministri na hitnom sastanku Saveznici se okupljaju danas u Briselu

Ministri spoljnih poslova NATO-a sastaće se danas u Briselu, sa fokusom na budućnost Ukrajine i zabrinutost saveznika zbog mirovnog plana koji podržavaju SAD.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute najavio je juče sastanak na konferenciji za novinare u sedištu NATO-a, navedeno je saopštenju Alijanse. Rute je istakao da će se saveznici pripremati za sledeći samit NATO-a u Ankari u julu, razmatrajući evoluirajuće pretnje po bezbednost, mere za jačanje odvraćanja i odbrane, kao i sastanak u Savetu NATO-Ukrajina sa ministrom spoljnih poslova Ukrajine Andrijom Sibihom i visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Ministri spoljnih poslova NATO danas u Briselu, fokus na budućnost Ukrajine i pretnje

Ministri spoljnih poslova NATO danas u Briselu, fokus na budućnost Ukrajine i pretnje

RTV pre 31 minuta
Vadeful: Nemačka, Poljska i Norveška obezbediće Ukrajini pomoć od 500 miliona dolara

Vadeful: Nemačka, Poljska i Norveška obezbediće Ukrajini pomoć od 500 miliona dolara

RTV pre 15 minuta
Rute: Ukrajina mora da bude što jača u mirovnim pregovorima

Rute: Ukrajina mora da bude što jača u mirovnim pregovorima

RTV pre 36 minuta
Ministri spoljnih poslova NATO danas u Briselu, fokus na budućnost Ukrajine i pretnje

Ministri spoljnih poslova NATO danas u Briselu, fokus na budućnost Ukrajine i pretnje

Euronews pre 46 minuta
Rute diže uzbunu; NATO zaseda - odlučuje se o sudbini Ukrajine

Rute diže uzbunu; NATO zaseda - odlučuje se o sudbini Ukrajine

B92 pre 1 sat
Danas važan sastanak za NATO u Briselu: Šefovi diplomatija raspravljaju o Ukrajini, zabrinuti zbog mirovnog plana SAD

Danas važan sastanak za NATO u Briselu: Šefovi diplomatija raspravljaju o Ukrajini, zabrinuti zbog mirovnog plana SAD

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOEvropska UnijaUkrajinaBrisel

Svet, najnovije vesti »

Tramp u novom naletu ksenofobnih ispada, sada su na meti Somalijci: „Oni smrde, ne želimo smeće u našoj zemlji“

Tramp u novom naletu ksenofobnih ispada, sada su na meti Somalijci: „Oni smrde, ne želimo smeće u našoj zemlji“

Danas pre 1 minut
UKRAJINSKA KRIZA Moskva: Nema kompromisne verzije američkog plana; Ministri spoljnih poslova NATO-a o Ukrajini

UKRAJINSKA KRIZA Moskva: Nema kompromisne verzije američkog plana; Ministri spoljnih poslova NATO-a o Ukrajini

RTV pre 6 minuta
EU postigla dogovor o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 2027. godine

EU postigla dogovor o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 2027. godine

RTV pre 6 minuta
Neandertalci su bili kanibali – zbog jednog posebnog razloga

Neandertalci su bili kanibali – zbog jednog posebnog razloga

Dojče vele pre 1 minut
"Neću više da se povinujem" Borisov se prvi put oglasio o protestima u Bugarskoj: Vanredni izbori na pomolu?!

"Neću više da se povinujem" Borisov se prvi put oglasio o protestima u Bugarskoj: Vanredni izbori na pomolu?!

Blic pre 1 minut