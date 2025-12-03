NATO ministri na hitnom sastanku Saveznici se okupljaju danas u Briselu

Ministri spoljnih poslova NATO-a sastaće se danas u Briselu, sa fokusom na budućnost Ukrajine i zabrinutost saveznika zbog mirovnog plana koji podržavaju SAD.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute najavio je juče sastanak na konferenciji za novinare u sedištu NATO-a, navedeno je saopštenju Alijanse. Rute je istakao da će se saveznici pripremati za sledeći samit NATO-a u Ankari u julu, razmatrajući evoluirajuće pretnje po bezbednost, mere za jačanje odvraćanja i odbrane, kao i sastanak u Savetu NATO-Ukrajina sa ministrom spoljnih poslova Ukrajine Andrijom Sibihom i visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku