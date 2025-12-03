Putin i Trampova delegacija promenili tok pregovora! Ukrajina spremna za nastavak u SAD

Alo pre 16 minuta
rajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha rekao je danas da je, nakon pregovora američkog izaslanika Stiva Vitkofa sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, američka strana pozvala ukrajinsku delegaciju u Sjedinjene Američke Države u skorijoj budućnosti da bi nastavili mirovne razgovore

Sibiha je novinarima u Briselu, gde je prisustvovao sastanku Saveta NATO Ukrajina, rekao da je nakon razgovora u Moskvi došlo do telefonskog kontakta između Vitkofa i šefa ukrajinske delegacije, sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu (NSDC) Rustema Umerova, prenosi Ukrinform. "Pošto je ovo bio telefonski kontakt, iz bezbednosnih razloga je teško zamisliti da se govori o detaljima ovog sastanka… Predstavnici američke delegacije rekli su da su, po
