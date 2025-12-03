Stigla presuda zbog veleizdaje: Bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov osuđen u odsustvu na 15 godina

Večernje novosti pre 1 sat
Stigla presuda zbog veleizdaje: Bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov osuđen u odsustvu na 15 godina

BIVŠI premijer Ukrajine Nikolaj Azarov osuđen je u odsustvu na 15 godina zatvora, uključujući konfiskaciju imovine, zbog veleizdaje, saopštila je Služba bezbednosti Ukrajine.

Foto: Arhivski snimak Kako se navodi u saopštenju, istragom je utvrđeno da je Azarov, dok se krio van Ukrajine, aktivno sarađivao sa ruskim specijalnim službama kako bi sproveo subverzivne aktivnosti u interesu Kremlja. Između ostalog, redovno je distribuirao "antiukrajinske narative u interesu moskovskih propagandista", navodi se u saopštenju SBU. Između ostalog, redovno je distribuirao "antiukrajinske narative u interesu moskovskih propagandista", navodi se u
