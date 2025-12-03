Državni udar iz senke! Bivši premijer Azarov dobio 15 godina robije zbog saradnje sa ruskim službama!

Alo pre 42 minuta
Bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov osuđen je u odsustvu na 15 godina zatvora zbog veleizdaje, saradnje sa ruskim službama i širenja proruskih narativa. Sud u Kijevu izrekao je kazne i njegovim saradnicima.

Bivši ukrajinski premijer Nikolaj Azarov osuđen je u odsustvu na 15 godina zatvora, uz potpunu konfiskaciju imovine, zbog optužbi za veleizdaju — saopštila je danas Služba bezbednosti Ukrajine (SBU). Prema navodima ove institucije, tokom boravka van granica Ukrajine Azarov je, kako tvrde istražitelji, aktivno sarađivao sa ruskim obaveštajnim strukturama i učestvovao u sprovođenju aktivnosti koje su procenjene kao subverzivne i usmerene protiv ukrajinskih državnih
