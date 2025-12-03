Pljušte kritike na račun Prištine zbog odluke o Srpskoj listi

B92 pre 1 sat
Pljušte kritike na račun Prištine zbog odluke o Srpskoj listi

Stigle oštre kritike na račun privremenih institucija Prištine, nakon odluke tamošnje izborne komisije da ne verifikuje Srpsku listu za učešće na prevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji.

Tako je Kancelarija EU u Prištini izrazila sinoć žaljenje povodom odluke Centralne izborne komisije, navodeći da je to telo politizovalo Sasmoopredeljenje Aljbina Kurtija. "Politizacija CIK-a od strane Pokreta Samoopredeljenje i drugih političkih stranaka šteti inkluzivnom izbornom procesu u skladu sa međunarodnim standardima i izveštajem Misije EU za posmatranje izbora", navodi se u sopštenju objavljenom na Fejsbuku. Centralna izborna komisija, podsetimo, nije
