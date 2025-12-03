Skupština usvojila budžet Srbije za 2026. godinu

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o budžetu za 2026. godinu, glasovima 144 poslanika.

Budžetom su predviđeni ukupni prihodi i primanja u iznosu od 2.414,7 milijardi dinara, što je za 2,9 odsto, odnosno 68,5 milijardi dinara, više u odnosu na iznos prihoda predviđen originalnim budžetom za ovu godinu.

Poreski prihodi planirani su u iznosu od 2.080 milijardi dinara (povećanje od 126,6 milijardi dinara), neporeski u iznosu 303,3 milijarde dinara, a donacije u iznosu od 31,4 milijarde dinara.

Ukupni rashodi i izdaci budžeta planirani su u iznosu od 2.751,7 milijardi dinara, pa će fiskalni deficit budžeta biti 337 milijardi dinara, odnosno tri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Projektovana stopa rasta BDP-a za 2026. godinu je tri odsto

