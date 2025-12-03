Skupština usvojila budžet Srbije za 2026. godinu

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o budžetu za 2026. godinu, glasovima 144 poslanika.
 
 
Budžetom su predviđeni ukupni prihodi i primanja u iznosu od 2.414,7 milijardi dinara, što je za 2,9 odsto, odnosno 68,5 milijardi dinara, više u odnosu na iznos prihoda predviđen originalnim budžetom za ovu godinu.
Poreski prihodi planirani su u iznosu od 2.080 milijardi dinara (povećanje od 126,6 milijardi dinara), neporeski u iznosu 303,3 milijarde dinara, a donacije u iznosu od 31,4 milijarde dinara.
 
Ukupni rashodi i izdaci budžeta planirani su u iznosu od 2.751,7 milijardi dinara, pa će fiskalni deficit budžeta biti 337 milijardi dinara, odnosno tri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).
 
Projektovana stopa rasta BDP-a za 2026. godinu je tri odsto
 
 
 
 
Poslanici će danas glasati o ukupno 58 tačaka, među kojima su izmene poreskih zakona, predlozi zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o udžbenicima, Zakona o vojsci, kao i predlog autentičnog tumačenja odredbe leks specijalisa o rušenju Generalštaba, izbor Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, dopune Zakona o javnim medijskim servisima i brojni međunarodni sporazumi.

(Beta, 03.12.2025)

