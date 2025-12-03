Putin ide u posetu Indiji 4. i 5. decembra

Sputnik pre 17 minuta
Putin ide u posetu Indiji 4. i 5. decembra

Predsednik Rusije Vladimir Putin posetiće Indiju 4. i 5. decembra, saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Ušakov je rekao da će Putin i Modi održati zvanične razgovore 5. decembra, a neformalno će se sastati 4. decembra. Nakon razgovora, Putin i Modi će izdati zajedničko saopštenje i odobriti program ekonomske saradnje između dve zemlje do 2030. godine. Tokom posete planirano je i potpisivanje 10 međuvladinih dokumenata i više od 15 komercijalnih sporazuma. Ruskog predsednika će u Indiju pratiti sedam ministara, među kojima su ministar odbrane Andrej Belousov,
EU ne odustaje od korišćenja zamrznutih ruskih sredstava za Ukrajinu uprkos protivljenju Belgije

Beta pre 2 minuta
Raznet deo naftovoda Družba, strašna eksplozija probudila Ruse! Ukrajinski vojni obaveštajci potvrdili napad na cevi koje su nosile crno zlato ka Evropi (video)

Kurir pre 7 minuta
Belgija protiv korišćenja zamrznute ruske imovine za podršku Kijevu; Kremlj: Putin nije odbacio mirovni plan, to je proces

RTS pre 7 minuta
Bez očekivanog sastanka Zelenskog i Witkoffa nakon američko-ruskih razgovora

Slobodna Evropa pre 1 sat
Mediji: „Plan B“ EU u pripremi dok Belgija ne dâ zeleno svetlo za korišćenje zamrznute ruske imovine

Sputnik pre 1 sat
Putin bez dogovora s Trumpovim timom u Moskvi

SEEbiz pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA Moskva: Nema kompromisne verzije američkog plana; Otkazan sastanak Zelenskog i američke delegacije?

RTV pre 2 sata
EU ne odustaje od korišćenja zamrznutih ruskih sredstava za Ukrajinu uprkos protivljenju Belgije

Beta pre 2 minuta
Evropska komisija iznela dva predloga o zaduživanju i korišćenju zamrznute ruske imovine

RTV pre 17 minuta
Slovačka izborila dvogodišnje produženje ugovora o uvozu ruskog gasa

RTV pre 42 minuta
Otakazan današnji susret Zelenskog i Trampove delegacije u Briselu, šta se dogodilo?

Danas pre 37 minuta
Zelenski: Glavni ukrajinski pregovarač Umerov danas u Briselu, potom u SAD

Nova pre 32 minuta