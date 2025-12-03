Putin ide u posetu Indiji 4. i 5. decembra

Predsednik Rusije Vladimir Putin posetiće Indiju 4. i 5. decembra, saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Ušakov je rekao da će Putin i Modi održati zvanične razgovore 5. decembra, a neformalno će se sastati 4. decembra. Nakon razgovora, Putin i Modi će izdati zajedničko saopštenje i odobriti program ekonomske saradnje između dve zemlje do 2030. godine. Tokom posete planirano je i potpisivanje 10 međuvladinih dokumenata i više od 15 komercijalnih sporazuma. Ruskog predsednika će u Indiju pratiti sedam ministara, među kojima su ministar odbrane Andrej Belousov,