Danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima

Vremenska prognoza za sredu, 3. decembar 2025. godine. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Vreme narednih dana

U većem delu dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku, jugoistoku i jugu pretežno oblačno mestimično sa kišom, dok je na visokim planinama moguć slab sneg. Slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju i jak, na jugu Banata i olujni jugoistočni, dok će najniža temperatura biti od 0 do šest, a najviša do 12 stepeni. Umereno oblačno sa sunčanim intervalima i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 10 stepeni. Od
