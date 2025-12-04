U ovim delovima Srbije šibaće vetar olujne jačine Biće i kiše, a onda... U celoj Srbiji na snazi upozorenje na opasnost (foto)…

U Srbiji danas oblačno, ponegde sa slabom kišom, temperature do 12 stepeni

U Srbiji će u četvrtak, 4. decembra tokom dana biti umereno do potpuno oblačno, na severu, zapadu i jugozapadu, a uveče ponegde i u ostalim krajevima sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno i jak, istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine, a temperature će se kreteti u rasponu od dva do 12 stepeni.