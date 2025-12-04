Rafinerija prelazi u "hladno mirovanje", pune je azotom da ne bi korodirala: Ovako izgleda gašenje pogona u Pančevu

Mondo pre 10 minuta  |  Uroš Matejić
U Rafineriji nafte Pančevo obustava rada proizvodnih postrojenja, koja je počela u utorak, mogla bi da traje nekoliko dana.

Pedeset sedmi dan je otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu. Nakon potpune obustave, ukoliko bi stigla licenca američkog OFAK-a za nastavak rada NIS-a, bilo bi potrebno najmanje dve nedelje da se ponovo započne pokretanje proizvodnje. Rafinerija je zbog nedostatka dotoka sirove nafte, usled sankcija Ministarstva finansija SAD koje su uvedene 9. oktobra zbog većinskog ruskog vlasništva, od 25. novembra
