Srbija sama odlučuje o četvrtfinalu Svetskog prvenstvo: Evo šta nam je potrebno za nokaut fazu

Rukometašice Srbije nisu uspele da savladaju Farska Ostrva (31:31) u dramatičnom meču drugog kola glavna faze Svetskog prvenstva.

Iako su na oko 15 sekundi do kraja meča imale priliku da steknu dva gola prednosti, srpske reprezentativke su napravile dve velike greške i rivalu omogućile da osvoji bod. Taj rezultat malo komplikuje situaciju u našoj grupi, jer smo bodove protiv Farskih Ostrva već upisali, nekoliko sekundi pre kraja meča. Ovako, Srbija će i u poslednjem meču grupne faze takmičenja morati da ide na pobedu. Protivnik neće biti nimalo naivan jer će se na drugoj strani terena naći