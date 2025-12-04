BIRN: BIA ubacivala špijunski softver u telefone poljoprivrednika

Tokom privođenja četvorice poljoprivrednika i ekoloških aktivista, BIA je u njihove telefone ubacila špijunski softver Novispy, otkrio je BIRN u saradnji sa SHARE Fondacijom.

Kada su ga ujutru 1. oktobra 2024. trojica nepoznatih ljudi ubacili u crni kombi, Slobodan Vidojević, poljoprivrednik iz Bresnice i predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, je prvo pomislio na ćerku. „Ljudi, dete mi je ostalo u školi, mora neko da dođe po njega, javite porodici, bude li nešto falilo detetu, odgovaraćete za to”. Nisu se predstavili. Gurali su ga, udarali po glavi i vikali da ćuti. Telefon su mu uzeli čim je ušao u vozilo.