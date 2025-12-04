I seljaci pod nadzorom: BIA ubacivala špijunski softver u telefone poljoprivrednika

Kad su ga ujutru 1. oktobra 2024. trojica nepoznatih ljudi ubacili u crni kombi, Slobodan Vidojević, poljoprivrednik iz Bresnice i predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, prvo je pomislio na ćerku.

"Ljudi, dete mi je ostalo u školi, mora neko da dođe po njega, javite porodici, bude li nešto falilo detetu, odgovaraćete za to." Nisu se predstavili. Gurali su ga, udarali po glavi i vikali da ćuti. Telefon su mu uzeli čim je ušao u vozilo. Nekoliko sati kasnije, Vidojević će izaći iz zgrade policije u Čačku kao slobodan čovek. Ali njegov telefon više neće biti samo njegov. Mesecima nakon tog hapšenja, nešto nije bilo u redu. Baterija mu se praznila neobjašnjivo