Čadež: Uprkos izazovima oko NIS-a beleži se snažan izvoz, stabilne rezerve i rast IKT-a

Radio sto plus pre 40 minuta
Čadež: Uprkos izazovima oko NIS-a beleži se snažan izvoz, stabilne rezerve i rast IKT-a
Čadež je na RTS-u rekao da se situacija oko NIS-a prati iz sata u sat i da nije reč o novoj temi već da i Vlada i PКS rade na tome od početka februara ove godine, te da država ne bi imala rezerve naftnih derivata da se nije na vreme pripremila. “Za privredu je važno da se obezbedi dostupnost naftnih derivata što je država i te kako dobro uradila. Naravno da NIS sa svim svojim dobavljačima utiče na srpsku ekonomiju i da dobavljači u lancu mogu da osete problem. Кada
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Čadež: Uprkos krizi oko NIS-a domaća privreda beleži rast izvoza i gradi se ekonomija zasnovana na znanju

Čadež: Uprkos krizi oko NIS-a domaća privreda beleži rast izvoza i gradi se ekonomija zasnovana na znanju

N1 Info pre 40 minuta
Čadež: Uprkos izazovima oko NIS-a beleži se rast izvoza, stabilne rezerve i rast IKT-a

Čadež: Uprkos izazovima oko NIS-a beleži se rast izvoza, stabilne rezerve i rast IKT-a

Euronews pre 44 minuta
Kada stane Rafinerija, staje i Petrohemija, trpi cela privreda: Čadež otkrio koji sektor uprkos izazovima beleži rast

Kada stane Rafinerija, staje i Petrohemija, trpi cela privreda: Čadež otkrio koji sektor uprkos izazovima beleži rast

Kurir pre 35 minuta
Čadež: Uprkos izazovima oko NIS-a beleži se snažan izvoz, stabilne rezerve i rast IKT-a

Čadež: Uprkos izazovima oko NIS-a beleži se snažan izvoz, stabilne rezerve i rast IKT-a

Novi magazin pre 49 minuta
Čadež: „Izazovi oko NIS-a rešivi, Vlada obezbedila rezerve, privreda beleži rast izvoza uprkos potresima“

Čadež: „Izazovi oko NIS-a rešivi, Vlada obezbedila rezerve, privreda beleži rast izvoza uprkos potresima“

Serbian News Media pre 30 minuta
Čadež: Uprkos izazovima oko NIS-a beleži se rast izvoza

Čadež: Uprkos izazovima oko NIS-a beleži se rast izvoza

Politika pre 1 sat
Čadež: Uprkos izazovima oko NIS-a beleži se rast izvoza, stabilne rezerve i rast IKT-a

Čadež: Uprkos izazovima oko NIS-a beleži se rast izvoza, stabilne rezerve i rast IKT-a

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić i Bocan-Harčenko razgovarali o snabdevanju gasom i drugim energetskim pitanjima

Vučić i Bocan-Harčenko razgovarali o snabdevanju gasom i drugim energetskim pitanjima

N1 Info pre 4 minuta
Vučić sa Bocan-Harčenkom razgovarao o energetici

Vučić sa Bocan-Harčenkom razgovarao o energetici

Vesti online pre 5 minuta
Šest najčarobnijih božićnih sajmova u blizini

Šest najčarobnijih božićnih sajmova u blizini

Bloomberg Adria pre 0 minuta
Država brine o starijim građanima Prosečna penzija u decembru 485 evra, a 2012. je bila ovolika

Država brine o starijim građanima Prosečna penzija u decembru 485 evra, a 2012. je bila ovolika

Alo pre 0 minuta
Još jedan grad u Srbiji dobija aerodrom - Jugozapadni deo zemlje čeka novi izgled

Još jedan grad u Srbiji dobija aerodrom - Jugozapadni deo zemlje čeka novi izgled

Kamatica pre 45 minuta