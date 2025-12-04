Čadež: Uprkos izazovima oko NIS-a beleži se snažan izvoz, stabilne rezerve i rast IKT-a

Čadež je na RTS-u rekao da se situacija oko NIS-a prati iz sata u sat i da nije reč o novoj temi već da i Vlada i PКS rade na tome od početka februara ove godine, te da država ne bi imala rezerve naftnih derivata da se nije na vreme pripremila. “Za privredu je važno da se obezbedi dostupnost naftnih derivata što je država i te kako dobro uradila. Naravno da NIS sa svim svojim dobavljačima utiče na srpsku ekonomiju i da dobavljači u lancu mogu da osete problem. Кada