Dve starije osobe povređene u lančanom udesu tri automobila

Dve starije osobe povređene u lančanom udesu tri automobila

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Ulici Vuka Karadžića u Prokuplju povređene su dve starije osobe, koje su vozilom Hitne pomoći prevezene u Opštu bolnicu Prokuplje.

Prema dostupnim informacijama, u nezgodi su učestvovala tri vozila. Do sudara je došlo kada je treće vozilo u koloni udarilo u automobil ispred sebe, koji je zatim od siline udara udario u prvo vozilo. U automobilu u kojem je počela nezgoda povređeni su vozač i suvozač, bračni par – muž i žena. „Nama nije ništa, ali oboje koji su bili u tom automobilu su povređeni. Mislim da se nisu vezali, te su oboje udarili glave u šoferšajbnu“, rekao je za naš portal stariji
