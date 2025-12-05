Oglasio se RHMZ: Danas obavezno ponesite kišobrane, a već sledeće nedelje vreme se potpuno menja

Alo pre 23 minuta
Danas ujutru očekuje se oblačno vreme sa slabom kišom u istočnim i jugoistočnim predelima Srbije, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom pre podneva i sredinom dana kišna zona će se proširiti i na ostale krajeve naše zemlje. Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni (posebno tokom jutra i ponovo krajem dana). Jutarnja temperatura biće od 3 do 8 stepeni, na jugu Banata oko 11, a najviša dnevna od 7 do 13 stepeni. U Beogradu će danas biti oblačno, od sredine dana povremeno sa slabom kišom. Duvaće
