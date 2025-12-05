Potvrdili su: Napali smo. Svi su mrtvi VIDEO

B92 pre 1 sat
Potvrdili su: Napali smo. Svi su mrtvi VIDEO

Američka vojska je juče izvršila novi napad na brod za koji tvrdi da je prevozio drogu u priobalnim vodama Latinske Amerike, usmrtivši četiri osobe.

Udar u istočnom delu Pacifika naredio je američki ministar odbrane Pit Hegset, objavila je Južna komanda SAD na društvenim mrežama, deleći video snimak napada. "Obaveštajne službe su potvrdile da je brod prevozio narkotike i da se kretao poznatom rutom krijumčarenja u istočnom Pacifiku. Četiri muška narkoterorista koji su bili na brodu su ubijeni", izvestila je Južna komanda, odgovorna za američke vojne operacije u Karipskom moru i vodama Centralne i Južne Amerike.
