Sirup za kašalj ili med i limun: Šta je bolje za moje zdravlje

BBC News pre 36 minuta | Aleks Tejlor - BBC Njuz

Došla je zima i virusi ponovo haraju, a kakofonija kašlja čuje se u domaćinstvima, kancelarijama i javnom prevozu.

Ljudi u tim situacijama često posežu za sirupom protiv kašlja.

Ali, da li on pomaže ili isto možemo da postignemo uzimajući med i limun?

Džeki Smit, profesorka respiratorne medicine na Univerzitetu u Mančesteru, za BBC pokušava da razdvoji činjenice od mitova.

Domaći lekovi mogu da pomognu

Do kašlja najčešće dolazi zbog prehlade, a virusi koji kruže tokom hladnog vrenena uglavnom prirodno krče put kroz naš organizam.

Sirupi protiv kašlja ne mogu da izleče virus, ali mogu da ublaže kašalj i smanje iritaciju koju osećamo u grlu.

Ako imamo suv kašalj, onda odabirom balzama ili vrlo slatkih sirupa poput sa supstancama poput glicerola možemo da „obložimo grlo" i zaštitimo ga od sušenja, kaže profesorka Smit.

Ali ne isplati se plaćati ih kada možemo da postignemo isti efekat koristeći namirnice iz supermarketa, dodaje.

Treba obratiti pažnju na deklaracije na kojima je istaknut sadržaj šećera, koji je u slatkim sirupima često vrlo visok.

Bolji izbor mogu da budu lekovi bez šećera, ukoliko to želimo da izbegnemo.

U reklamama za lekove protiv kašlja neretko se navodi da sadrže „aktivne sastojke".

To može da bude dekstrometorfan, koji navodno umiruje refleks za kašljanjem, ali profesorka Smit kaže da ima minimalan uticaj.

Dodaje i da je doziranje uvek važno, a posebno kod dekstrometorfana, koji može da izazove zavisnost.

„Sigurno ne želite da uzimate veće doze od preporučenih na pakovanju", upozorava.

Levomentol je sastojak nekih sirupa protiv kašlja koji kreće iz grudi i ima „efekat hlađenja" na zadnjem nepcu, zbog čega ublažava grebanje grla i osećaj iritacije.

Pijte vodu i sačekajte da prođe

Kada kašalj kreće iz grudi mnogi se bore sa morem sluzi i stezanjem u grudnom košu.

To može da bude posledica sekundarnih infekcija, poput bronhitisa kod kojeg se javlja upala disajnih puteva, ili dodatnog stvaranja šlajma u nosu i sinusima.

Ljudi prirodno tada kupuju sirupe bez potrebnog recepta, ali profesorka Smit je skeptična po pitanju njihovog efekta.

Sastojak guaifenezis, na primer, navodno umanjuje lučenje sluzi, ali to nije do kraja dokazano.

Dok neki antihistamini sa sedirajućim efektom, poput difenhidramina, mogu da vam pomognu da lakše zaspite, oni vam neće izlečiti kašalj.

Malo je dokaza da preparati na bazi biljaka poput majčine dušice ili morskog luka mogu da pomognu.

Profesorka Smit veruje da je najbolje „sačekati da prođe", piti mnogo vode kako bismo ostali hidrirani i uzimati pastile koje će olakšati gutanje i „zaustaviti kašalj" na neko vreme.

Mogu li med i limun da pomognu?

Topli, domaći napitak od meda i limuna može da ima jednako umirujući efekat na suvi kašalj kao i sirupi koje kupujemo bez recepta.

Istraživanja, poput Kohrejnovog pregleda, pokazala su da upotreba tih sastojaka mogu da imaju „neki efekat" kod dece starije od godinu dana sa suvim kašljem i prehladom, kaže Smit.

Iskašljavanje

Važno je da ne zaboravimo da je potrebno da iskašljavamo.

Tako se naše telo oslobađa šlajma.

Ukoliko iskašljavamo sluz, možemo pročistiti disajne puteve kada ispljunemo višak.

„Iskašljem sve što je potrebno. Ne pokušavam da zadržim kašalj, već dozvoljavam da izađe napolje", kaže profesorka.

Ako to činite, koristite maramicu.

Ali, ukoliko progutate sluz, to vam neće naškoditi i ona će se razgraditi u stomaku.

Treba pratiti boju sluzi koju iskašljavamo, a ako je tamno braon boje, onda „u njoj može biti i krvi".

U većini slučajeva, kašalj koji polazi iz grudi prođe za nekoliko nedelja bez upotrebe antibiotika, ali ako traje duže od tri nedelje, profesorka Smit preporučuje da se obratite lekaru.

