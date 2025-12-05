"Prvo 75 dana vojne obuke, a posle odsluženja biće pozivani na vežbe": Gašić o novom zakonu, spomenuo i turske dronove na KiM i naoružavanje Hrvatske

Blic pre 4 sati
"Prvo 75 dana vojne obuke, a posle odsluženja biće pozivani na vežbe": Gašić o novom zakonu, spomenuo i turske dronove na KiM…

Vojska Srbije postaje moderna i opremljena za stabilizaciju u regionu Izmene zakona omogućavaju profesionalnim vojnicima zaposlenje na neodređeno vreme Novi zakon o vojsci omogućiće profesionalnim vojnicima bolji status i izvesniju budućnost, rekao je ministar odbrane Bratislav Gašić.

Ministar kaže da pripreme za vraćanje obaveznog vojnog roka idu prema planu, a da je boravak u kasarnama od 75 dana optimalno rešenje u ovom trenutku. Skupština Srbije usvojila je izmene Zakona o vojsci, koje predviđaju efikasniju organizaciju i funkcionisanje vojske, kao i poboljšanje položaja profesionalnih vojnika. "Zakonom iz 2006. i izmenama iz 2007. godine nije bilo predviđeno da profesionalni vojnici budu primljeni u jedinice VS na neodređeno vreme. Posle
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Nakon obaveznog služenja vojnog roka, sledi poziv: Evo šta nalažu usvojeni zakoni

Nakon obaveznog služenja vojnog roka, sledi poziv: Evo šta nalažu usvojeni zakoni

Alo pre 8 minuta
Srbija renovira kasarne u susret obnovi obaveze služenja vojske

Srbija renovira kasarne u susret obnovi obaveze služenja vojske

Glas Zaječara pre 2 sata
Gašić: Tokom 2025. renovirano više od 125 objekata za obavezno služenje vojnog roka

Gašić: Tokom 2025. renovirano više od 125 objekata za obavezno služenje vojnog roka

Morava info pre 2 sata
Srbija renovira kasarne u susret obnovi obaveze služenja vojske

Srbija renovira kasarne u susret obnovi obaveze služenja vojske

Radio sto plus pre 3 sata
Gašić: Vojni rok od 75 dana najoptimalnije rešenje

Gašić: Vojni rok od 75 dana najoptimalnije rešenje

Jugmedia pre 4 sati
Gašić:Vojni rok od 75 dana najoptimalnije rešenje, posao za stalno za 10.000 ugovoraca

Gašić:Vojni rok od 75 dana najoptimalnije rešenje, posao za stalno za 10.000 ugovoraca

Stav.life pre 4 sati
"Prvo 75 dana vojne obuke, a posle odsluženja biće pozivani na vežbe": Gašić o novom zakonu, spomenuo i turske dronove na KiM…

"Prvo 75 dana vojne obuke, a posle odsluženja biće pozivani na vežbe": Gašić o novom zakonu, spomenuo i turske dronove na KiM i naoružavanje Hrvatske

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaSkupština SrbijeBratislav GašićTurskaVojska SrbijeBratislava

Politika, najnovije vesti »

Marić (SNS): Priča o nezavisnim kandidatima za Savet REM-a je za malu decu

Marić (SNS): Priča o nezavisnim kandidatima za Savet REM-a je za malu decu

Cenzolovka pre 8 minuta
Izborni panel usvojio žalbu Srpske liste i potvrdio njenu sertifikaciju za izbore 28. decembra

Izborni panel usvojio žalbu Srpske liste i potvrdio njenu sertifikaciju za izbore 28. decembra

RTV pre 18 minuta
Ana Brnabić odgovorila studentima o biračima koji su slagali da će glasati za SNS

Ana Brnabić odgovorila studentima o biračima koji su slagali da će glasati za SNS

Danas pre 3 minuta
Iz porte crkve u Lipljanu skinuta zastava SPC; Eparhija: Skidanje zastave zastrašivanje preostalih Srba

Iz porte crkve u Lipljanu skinuta zastava SPC; Eparhija: Skidanje zastave zastrašivanje preostalih Srba

RTV pre 3 minuta
Marinika Tepić čitala „optužnicu“ protiv „bankara braće Vučić“

Marinika Tepić čitala „optužnicu“ protiv „bankara braće Vučić“

Danas pre 33 minuta