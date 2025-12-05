Gašić:Vojni rok od 75 dana najoptimalnije rešenje, posao za stalno za 10.000 ugovoraca

pre 2 sata
Gašić:Vojni rok od 75 dana najoptimalnije rešenje, posao za stalno za 10.000 ugovoraca

Novi zakon o vojsci omogućiće profesionalnim vojnicima bolji status i izvesniju budućnost, rekao je za RTS ministar odbrane Bratislav Gašić.

On je rekao da je boravak u kasarnama od 75 dana optimalno rešenje u ovom trenutku i da će više od 10.000 vojnika koji rade pod ugovorom dobiti stalan posao. „Izmenama zakona omogućili smo profesionalnim vojnicima da mogu da budu primljeni na neodređeno vreme, što će svakako povećati motivisanost i tih ljudi, i onih koji će tek doći u VS. Oni sada mogu da planiraju svoju budućnost i budućnost svojih porodica, a reč je o 10.000 ljudi“, objasnio je u razgovoru za RTS
