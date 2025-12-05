U Srbiju već dva meseca nije stigla ni kap nafte: Vlada sprema krizni plan, a evo kakvo je trenutno stanje na pumpama

U Srbiju već gotovo dva meseca nije stigla ni kap sirove nafte, a iz kompanije NIS poručuju da se prodaja goriva odvija bez prekida, s obzirom na to da su sve korporativne kartice funkcionalne i da kompanija u ovom trenutku nastavlja da ispunjava ugovorne obaveze prema korporativnim klijentima.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, razgovarala je sa predstavnicima kompanija "MOL Srbija", "OMV Srbija" i "EKO Srbija", "Knez petrol" koje su, uz NIS, najveći snabdevači naftnim derivatima, o obezbeđivanju sigurnog snabdevanja domaćeg tržišta. U izjavi posle sastanka, ministarka rudarstva i energetike Đedović Handanović je rekla da nastavljaju sa preduzimanjem svih mera da se obezbedi sigurno snabdevanje domaćeg tržišta. "U tom smislu,