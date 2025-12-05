Prelević: Nezakonit upad predstavnika Ministarstva kulture radi prikrivanja ili podmetanja dokaza

Advokat Božo Prelević ocenio je, komentarišući tvrdnje zaposlenih u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture da je delegacija Ministarstva kulture bez najave došla u taj zavod i pokušala da pristupi serverima, da se radi o potupno nezakonitom upadu, radi pokrivanja ili podmetanja dokaza.

Prelević je za list Danas rekao da da nije pitanje samo da li su predstavnici Ministarstva kulture "neovlašćeno upali", već da li su nešto odneli, ili su nešto ostavili. Naveo je da postoji više mogućnosti kako se kompromituju neke prostorije ili neke baze podataka, dodajući da se serverima ne može pristupiti bez saglasnosti organa te institucije, odnosno da bi i policija koja bi htela da upadne, morala bi o tome da obavesti starešinu tog organa, kako bi neko bio