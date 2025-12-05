Prelević: Nezakonit upad predstavnika Ministarstva kulture radi prikrivanja ili podmetanja dokaza

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
Prelević: Nezakonit upad predstavnika Ministarstva kulture radi prikrivanja ili podmetanja dokaza

Advokat Božo Prelević ocenio je, komentarišući tvrdnje zaposlenih u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture da je delegacija Ministarstva kulture bez najave došla u taj zavod i pokušala da pristupi serverima, da se radi o potupno nezakonitom upadu, radi pokrivanja ili podmetanja dokaza.

Prelević je za list Danas rekao da da nije pitanje samo da li su predstavnici Ministarstva kulture "neovlašćeno upali", već da li su nešto odneli, ili su nešto ostavili. Naveo je da postoji više mogućnosti kako se kompromituju neke prostorije ili neke baze podataka, dodajući da se serverima ne može pristupiti bez saglasnosti organa te institucije, odnosno da bi i policija koja bi htela da upadne, morala bi o tome da obavesti starešinu tog organa, kako bi neko bio
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Prelević: Nezakonit upad predstavnika Ministarstva kulture radi prikrivanja ili podmetanja dokaza

Prelević: Nezakonit upad predstavnika Ministarstva kulture radi prikrivanja ili podmetanja dokaza

Beta pre 54 minuta
Prelević: Upad predstavnika Ministarstva kulture u Zavod je nezakonit, radi se o prikrivanju ili podmetanju dokaza

Prelević: Upad predstavnika Ministarstva kulture u Zavod je nezakonit, radi se o prikrivanju ili podmetanju dokaza

Nedeljnik pre 34 minuta
Prelević: Nezakonit upad predstavnika Ministarstva kulture radi prikrivanja ili podmetanja dokaza

Prelević: Nezakonit upad predstavnika Ministarstva kulture radi prikrivanja ili podmetanja dokaza

Nova pre 19 minuta
Prelević: Nezakonit upad predstavnika Ministarstva kulture radi prikrivanja ili podmetanja dokaza

Prelević: Nezakonit upad predstavnika Ministarstva kulture radi prikrivanja ili podmetanja dokaza

Radio sto plus pre 34 minuta
Prelević: Nezakonit upad predstavnika Ministarstva kulture u Zavod radi prikrivanja ili podmetanja dokaza

Prelević: Nezakonit upad predstavnika Ministarstva kulture u Zavod radi prikrivanja ili podmetanja dokaza

N1 Info pre 1 sat
Advokat Prelević: Upad delegacije Ministarstva kulture u Zavod za zaštitu spomenika je nezakonit pokušaj pokrivanja ili…

Advokat Prelević: Upad delegacije Ministarstva kulture u Zavod za zaštitu spomenika je nezakonit pokušaj pokrivanja ili podmetanja dokaza

Serbian News Media pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo kultureBožo PrelevićGoran Vesić

Politika, najnovije vesti »

Odbor za kulturu odbio da se zatraži izveštaj ministarstva o osumnjičenom Selakoviću

Odbor za kulturu odbio da se zatraži izveštaj ministarstva o osumnjičenom Selakoviću

N1 Info pre 19 minuta
Zbor građana Batajnica: Jedno vozilo Hitne pomoći nije dovoljno za 50 hiljada stanovnika

Zbor građana Batajnica: Jedno vozilo Hitne pomoći nije dovoljno za 50 hiljada stanovnika

N1 Info pre 19 minuta
Anđelković: Odlukom CIK-a u Prištini Kurti šalje poruku da ne želi Srbe na Kosovu i Metohiji

Anđelković: Odlukom CIK-a u Prištini Kurti šalje poruku da ne želi Srbe na Kosovu i Metohiji

RTV pre 19 minuta
Počela sednica Odbora o predlogu kandidata za člana Saveta REM iz nacionalnih manjina

Počela sednica Odbora o predlogu kandidata za člana Saveta REM iz nacionalnih manjina

RTV pre 39 minuta
Skinuta srpska zastava sa zvonare crkve u Lipljanu

Skinuta srpska zastava sa zvonare crkve u Lipljanu

N1 Info pre 54 minuta