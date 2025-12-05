Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 5. do 7. decembra)

U celoj Srbiji, pa i u Kragujevcu i Šumadiji, danas će biti oblačno sa slabom kišom u prekidima.

Zbog magle, na području Podrinja vidljivost će mestimično biti smanjena ispod 100 metara. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni i istočni, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni, posebno tokom jutra i ponovo krajem dana. Najviša dnevna temperatura u Srbiji biće od 7 do 15 stepeni, u kragujevcu do 11 stepeni. Za vikend će u Srbiji biti oblačno i hladno, sa slabom kišom, u subotu na jugu Banata još uz umeren i jak