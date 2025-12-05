Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević: „Vučićevo biračko mesto biće u Zabeli“

Srđan Milivojević, predsednik Demokratske stranke, oštro je kritikovao izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića o mogućnosti održavanja izbora u maju ili decembru, ocenivši da je to „jeftin pokušaj da se stvori privid kontrole“.

Milivojević smatra da je Vučićev „spin – maj ili decembar“ pokušaj da se prikrije ono što ga stvarno plaši: rad Tužilaštva za organizovani kriminal i činjenica da će njegovi najbliži saradnici, a potom i on lično, „završiti u zatvoru“. „Što se izbori budu kasnije održali, veća je verovatnoća da će Vučićevo glasačko mesto biti u Zabeli,“ poručio je Milivojević u pisanoj izjavi. Predsednik DS-a je Vučića nazvao „šefom mafije koja je otela državu“, optužujući ga da je