Hitno se oglasio Zelenski: Pao važan dogovor

Alo pre 1 sat
Hitno se oglasio Zelenski: Pao važan dogovor

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da je razgovarao telefonom sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Džaredom Kušnerom o okončanju rata u Ukrajini

Zelenski je naveo da su u razgovoru učestvovali i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov i načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrej Gnatov. "Obratili smo pažnju na mnoge aspekte i razgovarali smo o ključnim stvarima koje bi mogle da garantuju kraj krvoprolića i otklone pretnju od treće ruske invazije, kao i pretnju da Rusija ne ispuni svoja obećanja, kao što se dešavalo više puta u prošlosti", naveo je Zelenski na Telegramu.
