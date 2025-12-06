Noris, Ferstapen ili Pjastri - evo kako mogu da pehara prvaka sveta

U poslednjoj trci sezone u Abu Dabiju dobićemo odgovor na pitanje, ko će biti prvak sveta u Formuli 1.

I očekuje nas pravi spektakl, jer se trojica vozača bore za titulu prvaka sveta Lando Noris, Maks Ferstapen i Oskar Pjastri. Takav scenario nismo imali još od 2010. godine, kada su se za titulu borili Sebastijan Fetel, Mark Veber i Fernando Alonso. Tada je titulu osvojio Nemac u bolidu Red Bula, a videćemo da li će i ovoga puta slaviti garaža austrijskog tima. Kad smo već govorimo o Red Bulu, a samim tim i Maksu Ferstapenu, treba naglasiti da je Holanđaninu Abu