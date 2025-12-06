Izgrebane oči svetiteljima na ikonama zatečenim u zgradi opštine Zvečan

Izgrebane oči svetiteljima na ikonama zatečenim u zgradi opštine Zvečan

Ostalo je zabeleženo da su Turci pri potlačivanju našeg naroda, osvojivši Manasiju, „svetiteljima poizbadali oči, zidove izgrebli i veliku skarednost pričinili”

Ostalo je zabeleženo da su Turci pri potlačivanju našeg naroda, osvojivši Manasiju, „svetiteljima poizbadali oči, zidove izgrebli i veliku skarednost pričinili”. A Osmanlije su napale Srbiju pre više vekova. Međutim, danas, u 21. veku zatičemo situaciju skrnavljenja pravoslavnih ikona, sličnog načina. U zgradi opštine Zvečan zatečene su ikone na kojima su svetiteljima izgrebane oči. Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić je na društvenim mrežama objavio
