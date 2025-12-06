Kada nas očekuje razvedravanje i još koliko će trajati kiša? Rhmz objavio detaljnu prognozu za dane pred nama

Kiša u prekidima do kraja sedmice

Republički hidrometeorološki zavod Srbije ( RHMZ) objavio je kakvo nas vreme očekuje danas, ali i narednih dana, kao i kada ćemo imati razvedravanje. Prema najnovijoj prognozi, danas će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom slabog, a na istoku Srbiјe i umerenog intenziteta. Vidljivost će značaјno biti smanjena (ispod 200 m) u toku celog dana u brdsko-planinskim predelima јužne i јugozapadne Srbiјe. Kratkotraјna poјava snega moguća јe samo na visokim