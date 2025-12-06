Vremenska prognoza za subotu, 6. decembar: Oblačno sa slabom kišom i vetrom

Vreme u Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i slabim do umerenim vetrom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). 

Vidljivost će tokom dana biti slaba na planinama, a ujutru i u kotlinama, dok će sneg kratko padati na visokim planinama. 

Duvaće slab i umeren, a u dolini Save i Dunava i jak istočni i jugoistočni vetar, a najniža temperatura će biti od četiri do osam, dok će najviša biti od sedam stepeni do 12 stepeni. 

Vreme u Beogradu će danas biti pretežno oblačno, ujutru sa kratkotrajnom kišom i umerenim istočnim i jugoistočnim vetrom. 

Najniža temperatura biće oko osam stepeni, a najviša dnevna oko 11 stepeni.

