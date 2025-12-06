"Ne čujete šta mi viču..." Kevin Panter progovorio o incidentu sa navijačima Zvezde

Večernje novosti pre 33 minuta
"Ne čujete šta mi viču..." Kevin Panter progovorio o incidentu sa navijačima Zvezde

NA utakmici Crvene zvezde i Barselone u petak uveče na meti navijača našao se bivši kapiten Partizana Kevin Panter...

Foto: Profimedia Tokom svakog poteza na terenu navijači su skandirali protiv njega, a on im doduše nije ostao dužan, gestikulirao je nepristojno ka tribinama. Bivši košarkaš Partizana je neprimereno gestikulirao ka navijačima Zvezde zbog prozivki koje su mu bile upućene sa tribina. Posle meča je u izjavi za "Sport klub", svoje ponašanje opravdao time što je bio na meti Zvezdinih navijača sve vreme. - Ljudi konstantno prozivaju moje ime, govore mi neke lude stvari.
