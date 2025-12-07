Meč sezone Tristana Vukčevića VIDEO

Srpski košarkaš Tristan Vukčević bio je drugi strelac Vašingtona u novom porazu Vizardsa u najjačoj ligi.

Tim iz prestonice izgubio je protekle noći na svom terenu od Atlante Hoks 131:116 i ostao na učinku 3-19, najslabijim u čitavoj ligi. Vukčević je utakmicu završio 18 poena, bio mu je to i najbolji napadački bilans ove sezone, i četvrti uzastopni meč na kojem je upisao dvocifren broj poena. Šut za tri poena ga jedino nije služio, ubacio je tek jednu trojku iz šest šuteva, ali je u pokušajima za dva poena bio gotovo savršen (6/8). Sa penala je bio perfektan (3/3). U