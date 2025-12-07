Profesor Jovović: Represija ne može da pobedi solidarnost

Beta pre 1 sat

"Hvala svima vama što ste došli da svima stavite do znanja da mržnja ne može biti jača od ljubavi, da represija ne može da pobedi solidarnost", poručio je danas profesor Radivoje Jovović, pokrajinski poslanik Pokreta slobodnih građana (PSG).

Građani predvođeni njegovim studentima i kolegama profesorima sa Fakulteta za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić", na kojem je Jovović docent, organizovali su mu skup podrške.

Nakon šetnje centralnim gradskim ulicama, oni su došli ispred zgrade u kojoj Jovović živi i poručili mu da im beskrajno nedostaje, na fakultetu, na ulici, "onlajn i oflajn".

"Znamo koliko Vam je krivo što nismo stajali zajedno na komemoraciji. Nama još više. Znamo koliko vam je krivo što niste sa nama na ulici i što ne stojite ispred nas kada nas sprečavaju da dođemo do jedinog cilja od kojeg ne odstupamo od početka ove godine, a to je pravda", poručila je jedna od studentkinja.

Jovović ih je pozdravio izašavši na terasu sa crvenom maramom preko usta, simbolično pokazujući da mu je zabranjeno da govori i papirom s porukom "Borba je obaveza".

"Ja ću svoj glas pustiti kako god da mogu", poručio je.

Na početku skupa, okupljenima ispred Srpskog narodnog pozorišta i nekadašnjih prostorija PSG, gde su nezakonito prisluškivani od strane BIA, u ime akademske mreže Slobodan univerzitet obratila se profesorka Bojana Bodroža.

Ona je ocenila da Jovović "juriša i na govornicu i na kordon i u učionicu, sa istim žarom".

Nakon govora, formirana je kolona koja je prošla kroz Katoličku portu i druge centralne novosadske ulice do zgrade u kojoj Jovović živi, i gde se nalazi - u kućnom pritvoru.

Okupljeni su prolazeći ulicama uzvikivali "sloboda za ljude, zatvor za neljude" i nosili poruke "Radivojev glas je glas slobode", "Pustite mi prijatelja", "Plaše se Radivojeve reči" i slično.

Radivoju Jovoviću je rešenjem Osnovnog suda 20. avgusta određen pritvor koji je izdržavao u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora na Klisi.

Nakon što je usvojena žalba na to rešenje, od 27. avgusta Jovović se nalazi u kućnom pritvoru.

Rešenjem novosadskog Višeg suda 25. novembra mu je kućni pritvor produžen na još tri meseca, uz pooštravanje mera.

(Beta, 07.12.2025)

