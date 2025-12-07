„Beskrajno nam nedostajete, na fakultetu i na ulici“: Skup podrške profesoru Radivoju Jovoviću, on na terasu izašao sa crvenom maramom preko usta

Danas pre 4 sati  |  Danas Online
„Beskrajno nam nedostajete, na fakultetu i na ulici": Skup podrške profesoru Radivoju Jovoviću, on na terasu izašao sa crvenom…
Kolona više stotina građana predvođena studenatima Fakulteta za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ krenula je oko 11 časova u protestnu šetnju centralnim ulicama Novog Sada do kuće poslanika Pokreta slobodnih građana (PSG) u Skupštini AP Vojvodine i njihovom profesoru Radivoju Jovoviću, gde su mu studenti pročitali pismo podrške, a zatim, u podne prošetali sa njim tokom sat vremena, koliko mu je dozvoljeno da dnevno napusti stan. Studenti su po dolasku
