Studenti i građani Novog Sada u protestnoj šetnji podrške Radivoju Jovoviću

NIN pre 3 sata  |  Fonet
Studenti i građani Novog Sada u protestnoj šetnji podrške Radivoju Jovoviću

Građani i studenti Novog Sada okupili su se danas u centru grada kako bi pružili podršku pokrajinskom poslaniku Pokreta slobodnih građana Radivoju Jovoviću, javio je portal 021.rs.

Na skup je pozvala samoorganizovana grupa studenata Fakulteta za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić", na kojem je Jovović docent. Podršku su mu pružili i njegovi kolege profesori, kao i građani okupljeni oko akademske mreže Slobodan univerzitet. Studenti i građani okupili su se oko 10.30 časova kod Srpskog narodnog pozorišta, nakon čega su prošetali do Katoličke porte, a potom i do zgrade u kojoj Jovović živi i gde se trenutno nalazi u kućnom pritvoru.
