Oglasio se Partizan zbog Dušana Jovanovića: Iz kluba poručili samo jedno!

Morali su da reaguju u Humskoj U poslednja dva dana jedna od glavnih sportskih vesti je slučaj Partizana i Dušana Jovanovića.

Zbog toga, klub ih Humske odlučio je da se obrati javnosti. Saopštenje prenosimo u celosti: – Povodom pisanja koja su se prethodnih dana pojavila u pojedinim medijima, FK Partizan ističe da nisu tačni navodi da je u vezi sa statusom igrača Dušana Jovanovića došlo do bilo kakvog posebnog ili vanrednog odlučivanja, mimo uobičajene procedure kluba. Odluke o uključivanju u rad prvog tima donose stručni štab i sportski sektor, isključivo na osnovu sportskih kriterijuma.