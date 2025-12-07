Napad na londonskom aerodromu Hitrou: Uhapšen muškarac zbog napada na grupu ljudi

N1 Info pre 56 minuta  |  Beta
Policija je danas u Londonu uhapsila muškarca koji je biber sprejom napao grupu ljudi u parking garaži, na glavnom londonskom aerodromu - Hitrou.

Pet ljudi je odvedeno u bolnicu ali se veruje da povrede nisu ozbiljne, dok je 16 osoba zbrinuto na licu mesta, saopštila je londonska policija. Incident u višespratnoj garaži za Terminalu 3 dogodio se kada je eskalirala svađa između dve grupe koje su se poznavale. Policija je saopštila da se radi izolovanom incidentu koji nije povezan sa terorizmom ili protestom. Jedan čovek je uhapšen pod optužbom daje izvršio napad, a policija traga za drugim osumnjičenima koji
Nova pre 41 minuta
Politika pre 11 minuta
Kurir pre 2 sata
NIN pre 2 sata
Euronews pre 2 sata
Večernje novosti pre 2 sata
Blic pre 3 sata
Beta pre 36 minuta
Beta pre 46 minuta
BBC News pre 11 minuta
RTV pre 1 minut
Nova pre 41 minuta