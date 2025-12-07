U noćnom klubu u indijskoj državi Goa poginulo 25 osoba

Najmanje 25 ljudi je poginulo, a 50 ih je povređeno u požaru u popularnom noćnom klubu u Arpori, na severu indijske države Goa, javlja Tajms of India.

Požar je izbio neposredno posle ponoći u selu Arpora, u severnoj Goi, oko 25 kilometara od glavnog grada države Panadžija kada se grupa turista nalazila na podijumu za igru u klubu. Većina poginulih bili suu radnici u kuhinji kluba, a među stradalima je i nekoliko turista potvrdio je visoki loklani zvaničnik. Požar je izazvan eksplozijom gasnog cilindra i ugašen je, javila je novinska agencija Press Trust of India, pozivajući se na lokalnu policiju. Međutim,