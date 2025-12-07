U požaru u Indiji stradalo 25 ljudi, najviše kuvara

Danas pre 3 sata  |  Beta
U požaru u Indiji stradalo 25 ljudi, najviše kuvara

Najmanje 25 ljudi među kojima ima i turista poginulo je u požaru u popularnom noćnom klubu u indijskoj državi Goa.

Požar je izbio nešto posle ponoći u Apori u Severnoj Goi, poznatom centru za izlaske. Premijer Goe Pramod Savant rekao je da je najveći broj poginulih među kuhinjskim radnicima kluba, kao i da ima tri-četiri turista. Šest osoba je povređeno i u stabilnom su stanju, rekao je on. Požar se dogodio zbog eksplozije boce za gas i ugašen je, javila je novinska agencija Pres Trast of India (PTI), pozivajući se na lokalnu policiju. Sva tela su izvučena. Kako je navela
Ključne reči

Indijapožar

