Izgoreo noćni klub u indijskoj državi Goa, 25 mrtvih

U požaru koji je kasno sinoć izbio u noćnom klubu "Birč" u mestu Arpora u indijskoj saveznoj državi Goa poginulo je 25 osoba, a šest osoba je povređeno, saopštile su lokalne vlasti.

Indijske vlasti su naložile istragu i ponudile odštetu žrtvama nakon što je požar zahvatio noćni klub u zapadnoj državi Goa, u kojem je poginulo 25 ljudi. Vlasti su naredile istragu o uzroku požara, i ponudile su odštetu žrtvama, prenosi Rojters. "Naložio sam sudsku istragu o celom incidentu kako bi se utvrdio uzrok i odgovornost" za požar u selu Arpora, kazao je glavni ministar Goe Pramod Savant u objavi na platformi Iks. Savant obaveštava da je šest povređenih