Izgoreo noćni klub u indijskoj državi Goa, 25 mrtvih

RTS pre 18 minuta
Izgoreo noćni klub u indijskoj državi Goa, 25 mrtvih

U požaru koji je kasno sinoć izbio u noćnom klubu "Birč" u mestu Arpora u indijskoj saveznoj državi Goa poginulo je 25 osoba, a šest osoba je povređeno, saopštile su lokalne vlasti.

Indijske vlasti su naložile istragu i ponudile odštetu žrtvama nakon što je požar zahvatio noćni klub u zapadnoj državi Goa, u kojem je poginulo 25 ljudi. Vlasti su naredile istragu o uzroku požara, i ponudile su odštetu žrtvama, prenosi Rojters. "Naložio sam sudsku istragu o celom incidentu kako bi se utvrdio uzrok i odgovornost" za požar u selu Arpora, kazao je glavni ministar Goe Pramod Savant u objavi na platformi Iks. Savant obaveštava da je šest povređenih
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

U noćnom klubu u indijskoj državi Goa poginulo 25 osoba

U noćnom klubu u indijskoj državi Goa poginulo 25 osoba

NIN pre 18 minuta
U požaru u Indiji stradalo 25 ljudi, najviše kuvara

U požaru u Indiji stradalo 25 ljudi, najviše kuvara

Danas pre 52 minuta
Tragedija u Goi: Najmanje 25 žrtava, među kojima i turisti, u požaru noćnog kluba

Tragedija u Goi: Najmanje 25 žrtava, među kojima i turisti, u požaru noćnog kluba

Serbian News Media pre 1 sat
Indija: Eksplozija gasa usmrtila 25 radnika i turista u noćnom klubu, šestoro povređeno

Indija: Eksplozija gasa usmrtila 25 radnika i turista u noćnom klubu, šestoro povređeno

Nedeljnik pre 2 sata
Tragedija u Indiji: Najmanje 25 mrtvih u požaru noćnog kluba

Tragedija u Indiji: Najmanje 25 mrtvih u požaru noćnog kluba

Nova pre 2 sata
Poginulo 25 osoba u požaru u noćnom klubu u Goi u Indiji

Poginulo 25 osoba u požaru u noćnom klubu u Goi u Indiji

N1 Info pre 2 sata
(Video) Ovo je trenutak kad je izbio stravični požar u noćnom klubu! Ljudi izgoreli živi, među žrtvama turisti: Muzika…

(Video) Ovo je trenutak kad je izbio stravični požar u noćnom klubu! Ljudi izgoreli živi, među žrtvama turisti: Muzika odjekuje, onda je počeo horor!

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Rojterspožar

Svet, najnovije vesti »

"Potrebno nam je više samopouzdanja!" Kako je Kaja Kalas reagovala na to što Bela kuća misli da Evropi preti "nestanak"

"Potrebno nam je više samopouzdanja!" Kako je Kaja Kalas reagovala na to što Bela kuća misli da Evropi preti "nestanak"

Blic pre 2 minuta
Tramp ima novi plan za Evropu

Tramp ima novi plan za Evropu

Pravda pre 38 minuta
Promena u Vašingtonu: Tramp izmenio strategiju, Rusija više nije „direktna pretnja“

Promena u Vašingtonu: Tramp izmenio strategiju, Rusija više nije „direktna pretnja“

Nedeljnik pre 33 minuta
U Beninu puč: Vojska raspustila vladu i preuzela vlast

U Beninu puč: Vojska raspustila vladu i preuzela vlast

Nova pre 22 minuta
Državni udar u Beninu: Vojni komitet objavio smenu predsednika Talona i svih državnih institucija

Državni udar u Beninu: Vojni komitet objavio smenu predsednika Talona i svih državnih institucija

Nedeljnik pre 53 minuta